عقيلة صالح يؤكد على ضرورة إجراء انتخابات ديسمبر في موعدها

أكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، خلال مؤتمر صحفي جمعه بوزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، عقب وصوله إلى الرباط، على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

على أن يكون ذلك تحت إشراف المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية لضمان نزاهتها، لافتا إلى أن للشعب الليبي الحق في اختيار من يحكمه عن طريق الانتخابات المباشرة لرئيس الدولة ومجلس النواب.

أشار أيضا صالح خلال ذات المؤتمر الصحفي، إلى دعوة رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتسجيل الناخبين في سجل الانتخابات، ما يعني دعمه الكامل للمفوضية وإجراء الانتخابات، مطالبا الحكومة بدعم المفوضية للقيام بدورها في الموعد المحدد.

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