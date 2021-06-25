محلل سياسي: تنفيذ توصيات “برلين 2” واقعيا هو ما يحتاجه الليبيون

قال الكاتب المختص بالشؤون العربية، العزب الطيب الطاهر، إن هناك قدرا من الإجماع الدولي على أن مؤتمر برلين 2 جسّد من جديد الإرادة الدولية لمحاولة بلورة خارطة طريق تقوم على أساس الخريطة التي تم وضعها في المؤتمر السابق.

وأكد الطاهر في تصريحات لقناة “الغد”، رصدتها “الساعة 24″، أنه لا يوجد اختلاف بين مخرجات المؤتمرين، ورأى أن المعضلة ليست في القرارات أو التوصيات، وإنما المشكلة تكمن في كيفية بلورة هذه الإجراءات لواقع على الأرض، مؤكدا أن هذا الأمر هو ما يحتاجه الشعب الليبي.

وشدد الكاتب السياسي على أن التحدي الأكبر أمام هذه المخرجات هو خروج القوات الأجنبية والمرتزقة وعلى رأسها الوجود التركي بالأراضي الليبية.