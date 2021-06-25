النايض : موعد الانتخابات أصبح مجمعا عليه وملزما للجميع

قال رئيس تكتل إحياء ليبيا، عارف النايض، إن موعد إجراء الانتخابات في ديسمبر القادم أصبح مجمعا عليه، وزاد الإجماع تأكيدا في مؤتمر برلين اثنين بشأن ليبيا.

وأضاف النايض في لقاء مع سكاي نيوز عربية أمس أن موعد الانتخابات ليبي بامتياز باتفاق لجنة الحوار، وأصبح ملزما للجميع من خلال خارطة الطريق.

مشيرا إلى أن هناك إرادة دولية واضحة لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة، شاكرا الولايات المتحدة وفرنسا ومصر، على دورهم الفعال في الوقوف أمام محاولات الأتراك في المماطلة في هذا الشأن.

رئيس تكتل إحياء ليبيا أشار في ذات اللقاء إلى أن المفوضية العليا للانتخابات أكدت توفر كل ما يلزم لإجراء الانتخابات، وأعلنت عن فتح باب سجل الناخبين بعد أيام، كما أكد رئيس مجلس النواب أن القاعدة الدستورية والقوانين المنظمة للانتخابات جاهزة، وأنه ليس هناك أي داع للتأجيل.

في الجانب الأمني قال رئيس تكتل إحياء ليبيا، عارف النايض، إن الأمن اليوم ليس أسوأ من وقت الانتخابات الماضية، وإن كل قوة في كل مكان في البلاد تستطيع تأمين الانتخابات وحماية مراكز الاقتراع، تحت رقابة دولية ومحلية.

وأضاف النايض في لقاء مع سكاي نيوز عربية أن المسألة الأمنية يجب ألا تستخدم للتحجج بالمماطلة أمام شعب ينتظر أن ينتخب رئيسا له منذ عشرة سنوات.

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