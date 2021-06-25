الدبيبة يتطلع إلى التزام الأطراف المحلية والدولية بنتائج «برلين2» والتعاون مع الحكومة للخروج من الأزمة

أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة عن تطلعه إلى التزام الأطراف المحلية والدولية «كافة» بنتائج مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا والتعاون مع الحكومة للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد، وصولا إلى الاستحقاق الوطني لكل الليبيين في 24 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك في بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته على «فيسبوك» بشأن مخرجات مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا الذي عقد الأربعاء في العاصمة الألمانية برلين على مستوى وزراء الخارجية.

وقال الدبيبة في البيان إن حكومة الوحدة الوطنية ترحب بمخرجات مؤتمر برلين الثاني بشأن ليبيا، مشيد بدور ألمانيا لاستضافتها أعمال المؤتمر، وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية الألماني على جهودهم للإعداد والتنظيم لهذا الحدث الهام وكذلك الأطراف الدولية المشاركة.

واعتبر الدبيبة في البيان «أن ما خلص إليه المؤتمر يعبر عن أهداف الشعب الليبي، وتطلعهم للاستقرار وبناء دولة مستقلة تملك قرارها السيادي».

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ودعا البيان الختامي لمؤتمر برلين الثاني حول ليبيا مجلس النواب والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية والسلطات والمؤسسات ذات الصلة «إلى اتخاذ الاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشاملة في 24 ديسمبر 2021».

وشدد البيان على ضرورة «توضيح الأساس الدستوري للانتخابات وسن التشريعات حسب الضرورة، على النحو المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، والترتيبات الخاصة بضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة وإدماج الشباب، وتوفير التمويل الكافي للمفوضية القومية العليا للانتخابات، على وجه السرعة ووفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2570».

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