شوبار: لا مجال أمام تركيا للمناورة بعد برلين 2 وستسحب مرتزقتها من ليبيا

صرح المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية، محمد شوبار لقناة الحرة الأمريكية، أنه بعد مخرجات مؤتمر برلين2 لم تعد قضية خروج المرتزقة الأجانب من ليبيا قابلة للنقاش والتفاوض، وتوقع أن تلتزم الدول بهذ القرار.

وأرجع شوبار في تصريحات لموقع “الحرة” تفاؤله هذه المرة بسبب الحشد الدولي والاتفاق على هذه القضية، خاصة بعد تزايد التهديدات الأمنية التي تشكلها هذه المرتزقة على دول المنطقة ودول حوض البحر المتوسط.

وأشار إلى الجهد الدبلوماسي والسياسي الأميركي الذي يؤكد مساعي واشنطن لخروج المرتزقة من ليبيا وتحقيق الاستقرار، مؤكدا أن الدور الأميركي على مدار 6 أشهر ساعد في صمود وقف إطلاق النار.

ويعتقد شوبار أن تركيا ستلتزم بهذا القرار وأنه ليس لديها أي مجال للمناورة أو التأخير لسحب قواتها أو المرتزقة السوريين الموالين لها، بسبب علاقتها بالولايات المتحدة وأوروبا.

واستبعد شوبار إمكانية تأجيل الانتخابات عن موعدها، لكنه يؤكد أنه لا يمكن إجراء انتخابات حرة نزيهة يعبر فيها الليبيون عن آرائهم في ظل انتشار المرتزقة والجماعات المسلحة في كل مكان.

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