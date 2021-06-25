مؤسسة النفط: نرحب ببيان مؤتمر برلين2 وباعترافه بنزاهتنا

رحبت المؤسسة الوطنية للنفط بالبيان الختامي الصادر عن مؤتمر برلين (2) حول ليبيا والذي حث في الفقرة 14 منه على احترام نزاهة ووحدة المؤسسات الحكومية وبشكل خاص مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط وشدد في الفقرة 45 منه على ” استقلال وحيادية المؤسسة الوطنية للنفط وأنها شركة النفط الليبية الشرعية الوحيدة وذلك تماشيا مع قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2259 لسنة 2015 و 2441 لسنة 2018 و 2571 لسنة 2021.

وقدر البيان التزام المؤسسة بتحسين الشفافية لديها وذلك بالإفصاح الشهري عن الإيرادات النفطية والذي تبنته منذ يناير 2018، داعيا في الوقت نفسه كافة الأطراف إلى حماية نزاهة المؤسسة والحفاظ على طابعها الفني غير السياسي.

وقالت مؤسسة النفط: “إذ تثمن المؤسسة الوطنية للنفط عاليا إقرار المجتمع الدولي بولايتها الحيادية وتعزيز استقلاليتها لما فيه مصلحة الجميع تعلن أنها تتخذ ومنذ فترة خطوات جادة وملموسة, بالتعاون مع وزارة الطاقة الأمريكية , من أجل تعزيز الشفافية في جميع مراحل أنشطتها ومجالات عملها. ويمهد هذا التعاون الأرضية لمراجعة نظام الحوكمة داخل المؤسسة وشركاتها, بهدف تحديد مواطن القوة وإبرازها و التعرف على سبل تحسين الكفاءة والفاعلية, وتطبيق الإجراءات الملائمة والكفيلة بدعم أداء المؤسسة وشركاتها”.

أضاف بيان مؤسسة النفط: “كل هذا سيتم على نحو يتماشى مع أفضل الممارسات المطبقة في صناعة النفط العالمية مما يعزز الطمأنينة التامة لدى الشعب الليبي بكافة أطيافه وكذلك لدى الحكومة ومؤسسات صنع القرار بالبلاد”.