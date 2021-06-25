فرج زيدان: المسار العسكري لن يتم إلا بانسحاب القوات الأجنبية

قال الباحث المختص بالشؤون الإستراتيجية والسياسية، فرج زيدان، إن القوات الأجنبية في ليبيا باتت تمثل أكبر التحديات التي تواجه العملية الانتخابية، ومن ثم بات على المجموعة الدولية أن تفرض على هذه الأطراف جدولا زمنيا.

وأكد زيدان في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن توحيد المسار العسكري لا يمكن أن يتم دون انسحاب القوات الأجنبية، ومن ثم أصبحت المجموعة الدولية تدرك أهمية هذه الخطوة حتى يتم تنفيذ خارطة الطريق.

وفي سياق آخر، رحبت حكومة الوحدة الوطنية، بمخرجات مؤتمر برلين 2 بشأن ليبيا، وقدمت الشكر لدولة ألمانيا لاستضافتها المؤتمر، ووجهت الشكر أيضا للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ووزير الخارجية الألماني.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية في بيان، إن مخرجات المؤتمر الذي عقد أول من أمس الأربعاء، في العاصمة الألمانية، تعبر عن تطلعات وأهداف الشعب الليبي، في بناء الدولة المدنية وتحقيق الاستقرار.

وأعربت حكومة الوحدة الوطنية، عن تطلعها لالتزام الأطراف المحلية والدولية بما جاء في المؤتمر، والتعاون للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد، وصولاً إلى انتخابات ديسمبر القادمة.