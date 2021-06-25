قعلول: تركيا تهدد الأمن والإستقرار الأقليمي بدعم للإرهاب في ليبيا

أكدت رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والعسكرية بتونس، بدرة قعلول، أن جميع الحاضرين في المؤتمر المنعقد في تونس أكدوا على ضرورة توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية التي تعتبر من الاختصاصات الأصيلة للجنة العسكرية 5+5.

قعلول، وفي تصريحات خاصة بقناتنا، شددت على ضرورة أن يكون دور حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة يخدم كامل الأراضي الليبية ولا تقتصر على منطقة معينة.

وأشارت قعلول إلى أن ما يسمى “حكومة الوفاق” تتحمل المسؤولية عن جلب الاحتلال التركي، معربة عن استيائها من التدخل التركي السافر في شؤون ليبيا الداعم للارهاب العابر للحدود.

ونوهت قعلول، إلى ضرورة عودة الاستقرار والأمن للمدن الليبية القابعة تحت سيطرة المليشيات ونزع سلاحها لتيسير العملية الانتخابية التي ستجري في نهاية العام.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

