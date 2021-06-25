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اجتماع تشاوري لبحث اقتراح واحد للقاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية

تم النشر منذُ 49 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

بدأت اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي اجتماعاً تشاورياً مباشراً يستمر ثلاثة أيام في تونس استعداداً لمناقشات الجلسة العامة للملتقى والتي ستبدأ في سويسرا في الثامن والعشرين من يونيو الحالي.

 الاجتماع يعقد بناءً على طلب بعض أعضاء الملتقى بغية التوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا العالقة ووضع اقتراح واحد للقاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر اجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

حيث ستنظر اللجنة الاستشارية أيضاً في خيارات آلية صنع القرار التي يتم الاتفاق عليها واستخدامها من قبل الملتقى عند اتخاذ قرار بشأن مقترح القاعدة الدستورية.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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