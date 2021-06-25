اللجنة الاستشارية بملتقى الحوار تناقش رؤية موحدة للقاعدة الدستورية للانتخابات

تختتم اليوم الجمعة اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي المكونة من ثمانية عشر عضوا اجتماعها التشاوري حول مقترح القاعدة الدستورية والمنعقد في تونس.

وبحسب إيجاز صحفي للبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا سيتم إحالة المقترح الذي اعتمدته اللجنة القانونية إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار المزمع عقدها في الثامن والعشرين من يونيو الجاري بسويسرا.