اللجنة الاستشارية بملتقى الحوار تناقش رؤية موحدة للقاعدة الدستورية للانتخابات

تختتم اليوم الجمعة اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي المكونة من ثمانية عشر عضوا اجتماعها التشاوري حول مقترح القاعدة الدستورية والمنعقد في تونس.
وبحسب إيجاز صحفي للبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا سيتم إحالة المقترح الذي اعتمدته اللجنة القانونية إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار المزمع عقدها في الثامن والعشرين من يونيو الجاري بسويسرا.
وأوضحت البعثة أن الاجتماع جاء بناءً على طلب بعض الأعضاء بغية التوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا العالقة ووضع اقتراح واحد للقاعدة الدستورية للانتخابات القادمة واتخاذ قرار بشأنه من قبل الملتقى الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن اللجنة الاستشارية ستنظر في خيارات آلية صنع القرار التي يتم التوافق عليها.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا
أضف تعليقـك