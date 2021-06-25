في ذكرى اغتيال بوقعيقيص.. بعثة الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بدعم المرأة في الانتخابات

يصادف اليوم الجمعة، 25 يونيو، الذكرى السابعة لاغتيال المحامية والناشطة الحقوقية سلوى بوقعيقيص.

وقالت البعثة الأوروبية لدى ليبيا في بيان، اليوم الجمعة: “تعتبر سلوى أحد وجوه الثورة الليبية وتم اغتيالها في بيتها عقب تصويتها في انتخابات ليبيا البرلمانية في 2014”.

أضاف البيان: “بالتزامن مع ذكرى اغتيالها هذا العام، تتجه ليبيا نحو انتخابات مصيرية ويجب الحرص على مشاركة المرأة بها”.

وتابع قائلًا: “يلتزم الاتحاد الأوروبي بتقديم الدعم اللازم لتفعيل دور المرأة الليبية في الانتخابات القادمة وفي الحياة العامة”.

في هذا الصدد، التقى سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا، خوسيه ساباديل، مع وزيرة شؤون المرأة الليبية، حورية طرمال، حيث ناقشا سبل دعم النساء الليبيات وتعزيز مشاركتهن في عملية صنع القرار السياسي، من خلال الانتخابات الوطنية المقبلة المقرر إجراؤها في ديسمبر 2021.