تسجيل 469 إصابة جديدة بالفيروس دون وفيات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدم تسجيل أي حالات وفاة جديدة متأثرة بالفيروس لهذا اليوم، لتستقر حالات الوفاة عند ثلاثة آلاف ومئة وخمس وثمانين حالة.

في المقابل أعلن المركز تسجيل أربعمئة وتسع وستين إصابة جديدة بالفيروس في الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، وبذلك وصل إجمالي الإصابات في مختلف ربوع البلاد إلى مئة واثنين وتسعين ألف ومئة وتسعة وعشرين، فيما تم تسجيل مئتين واثنتين وخمسين حالة شفاء، ليصل عدد المتعافين من الفيروس إلى مئة وسبعة وسبعين ألفا، وثلاثمئة وثمانية وخمسين.

وفي آخر تحديث للوضع الوبائي في الكفرة، أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية العليا لمكافحة وباء كورونا في البلدية تسجيل خمس حالات شفاء من الفيروس، وحالة موجبة جديدة.

وعليه فقد أصبح عدد الحالات المؤكدة خمسمئة وسبعا وخمسين حالة، وعدد حالات الشفاء أربعمئة وثمانيا وثمانين حالة، في حين وصل عدد حالات الوفاة المتأثرة بالفيروس إلى خمس وسبعين حالة، وعدد الحالات النشطة إلى اثنتي عشرة حالة.

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