ترحيل 44 مهاجرا سودانيا من بنغازي لبلادهم بينهم مصابون بأمراض خطيرة

بنغازي 25 يونيو 2021 (وال) – أعاد جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الشرقية الخميس، 44 مهاجرا غير شرعي من الجنسية السودانية إلى بلادهم، وذلك بناء على تعليمات رئيس الجهاز العميد رافع البرغثي.

وقال مصدر بالجهاز لوكالة الأنباء الليبية إن من بين هؤلاء المهاجرين غير القانونين من هو هو مصاب بأمراض خطيرة، ومنهم من عليه أحكام قضائية حول قضايا جنائية.

وأشار المصدر إلى أنه عملية الترحيل جاءت بسبب أعمال الصيانة داخل مقرات الهجرة بالإضافة لوجود أعداد كبيرة من المهاجرين من جنسيات مختلفة.

وأوضح أنه بعد التنسيق بين رئيس فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بنغازي العقيد أشرف هويدي، ورئيس مركز الإيواء والترحيل الكفرة الملازم أول محمد الفضيل، تم على الفور بعد وصولهم إجراءات ترحيلهم إلى دولتهم.

وقدم الفضيل الشكر إلى الأعضاء من مركز إيواء قنفودة ببنغازي، على حضورهم الشخصي إلى مدينة الكُفـــرة وتحملهم مشاق السفر والصعوبات والعراقيل التي يتعرض لها أفراد الأمن أثناء عملية الترحيل.(وال – بنغازي)

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