الخارجية التركية: رفضنا بـ”برلين 2″ مساواة “مستشارينا” في ليبيا بالمرتزقة

قالت وزارة الخارجية التركية إنها أكدت في مؤتمر برلين 2، على عدم سماح أنقرة بمساواة مدربيها ومستشاريها في ليبيا بالمرتزقة، وفق ادعائها.

وجاء ذلك في إيجاز صحفي تناقلته وسائل إعلام تركية اليوم الجمعة.

وشارك وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو أول من أمس الأربعاء، في مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا الذي دعت له ألمانيا برعاية الأمم المتحدة.

وانتهى المؤتمر بالتأكيد على إجراء الانتخابات الليبية في موعدها بديسمبر المقبل، وخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كافة التراب الليبي.

ووقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتفاقية تدريب عسكري مع رئيس حكومة الوفاق المنتهية ولايتها فائز السراج، والتي رفضها مجلس النواب وقرر تقديم الموقعين عليها لمحاكمة قضائية بتهمة الخيانة.

وتحت هذه الذريعة، نشرت تركيا آلاف المقاتلين السوريين دعما لحكومة الوفاق في معركتها ضد قوات الجيش الوطني الليبي الذي وصل إلى طرابلس لتطهيرها من المسلحين والإرهابيين والمليشيات الإجرامية.

وذكر تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية العام الماضي أن تركيا أرسلت آلاف المقاتلين السوريين مدفوعي الأجر إلى ليبيا.