ليبيا الان

الخارجية التركية: رفضنا بـ”برلين 2″ مساواة “مستشارينا” في ليبيا بالمرتزقة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت وزارة الخارجية التركية إنها أكدت في مؤتمر برلين 2، على عدم سماح أنقرة بمساواة مدربيها ومستشاريها في ليبيا بالمرتزقة، وفق ادعائها.

وجاء ذلك في إيجاز صحفي تناقلته وسائل إعلام تركية اليوم الجمعة.

وشارك وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو أول من أمس الأربعاء، في مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا الذي دعت له ألمانيا برعاية الأمم المتحدة.

وانتهى المؤتمر بالتأكيد على إجراء الانتخابات الليبية في موعدها بديسمبر المقبل، وخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كافة التراب الليبي.

ووقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتفاقية تدريب عسكري مع رئيس حكومة الوفاق المنتهية ولايتها فائز السراج، والتي رفضها مجلس النواب وقرر تقديم الموقعين عليها لمحاكمة قضائية بتهمة الخيانة.

وتحت هذه الذريعة، نشرت تركيا آلاف المقاتلين السوريين دعما لحكومة الوفاق في معركتها ضد قوات الجيش الوطني الليبي الذي وصل إلى طرابلس لتطهيرها من المسلحين والإرهابيين والمليشيات الإجرامية.

وذكر تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية العام الماضي أن تركيا أرسلت آلاف المقاتلين السوريين مدفوعي الأجر إلى ليبيا.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • فهموا هذا المخلوق الذي يشبه البشر في الشكل ان الخبراء والمستشارين هم الروس وهم ليسوا محتل فلم يقولوا جيئنا لليبيا لاعادة امجاد الامبراطوريه الروسيه ولم يرفعوا روسيا علي الملاني الليبيه كما فعل المحتل التركي ولم يحرموا علي الليبيين دخول اماكن معينه ولم يوبخ الروس اي مسؤول ليبي كما وبخ آكار الجندي اول زير الدلاع في دولة دبيبه فالتركي محتل لغرب ليبيا والمليشيات الليبيه عصابات ارهابيه والسوريين والتوانسه والتشاديين الذين أستقدمتهم تركيا مرتزقه فالغرب الليبي محتل من قبل تركيا ومحتل من قبل مليشيات متعددة الجنسيات

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  • جيش الدعارة التركى تحول الى مرتزقة للايجار ياحمار اردوغان جعل نفسه كلب مسعور يعمل من قبل لحساب ترامب ويعرض نفسه الان فى افغانستان للقيام بدور كلب الامريكان لصالح بايدن رغم اعتراض المعارضة فطالبان جعلت افغانستان مقبرة للامريكان وكانت من مقبرة للروس وغدا مقيرة لاردوغان الذى جعل من الجنود الاتراك مرتزقة للايجار فى كل مكان فى قطر 5000مرتزق لحماية النظام القطرى وفى الصومال وفى لببيا جنود للبيع ياوضيع بينما راينا رفض مصر بيع جنودها فى اليمن وسوريا رغم العروض السخية من دول الخليج وزعلها من مصر وقتها ولكن اللى اتلسع من الشوربة ينفخ فى الزبادى فمصر تعلمت من حرب اليمن فى الستينات كانت سببا فى هزبمة يونيو 1967 وايضا سيكون احتلال ليبيا وافغانستان مقبرة لاردوغان فالدول الكبرى تستدرج اى صعلوك يطمع فى منافستها الى الهاوية فهى من استدرجت صدام للكويت وقضت عليه واستدرجت القذافى واوهمته بان ملك ملوك افريقيا وتخلصت منهم والدور على اردوغان المتخلف الذى يحلم بالخلافة العثمانية مع انه غبى وجاهل وهلاكه قادم لا محالة

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  • نسي هذا السيد ان المؤتمرين لم يقبلوا ما دعا اليه . وصدر القرار بخروج القوات والمقاتلين الاجانب من ليبيا دون استثناء .

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