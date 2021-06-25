الدفاع الإيطالية: لا صحة لأنباء مضاعفة عدد جنودنا في ليبيا

نفت هيئة أركان الدفاع الإيطالية ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول قرار مضاعفة عدد الجنود الإيطاليين المتواجدين في ليبيا، مؤكدة أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة.

وقالت الهيئة في بيان نقلته وكالة نوفا للأنباء، إن عدد الجنود الإيطاليين المتواجدين حاليا في ليبيا يبلغ 250 من إجمالي 400 مرخص لهم، ولا تجري حاليًا أي مباحثات مع السلطات الليبية تهدف إلى زيادة عدد أفراد بعثتنا هناك خلاف ما تداولته بعض المصادر غير المؤهلة.

وبينت أنه “وفقًا لما أقره مجلس الوزراء في 17 يونيو الماضي، سيتم نشر 17 مهمة في أفريقيا في إطار الاستراتيجية الإيطالية الهادفة إلى إيلاء اهتمام أكبر بالجنوب، وخاصة ثلاث مناطق من القارة الأفريقية تبدو متباعدة جغرافيا، لكنها مترابطة فيما بينها، وهي خليج غينيا جنوب غرب القارة، والقرن الأفريقي في الجنوب الشرقي، وليبيا الواقعة في أقصى الشمال على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، حيث يُعد حفظ السلام أولوية لدعم مبادرة الأمم المتحدة الرامية إلى تحقيق الاستقرار “.

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