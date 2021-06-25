مصدر لـ218: حكومة الوفاق دفعت مستحقات المرتزقة السوريين

خاص | 218

كشف مصدرٌ لـ”218″عن كواليس الاجتماعات الجانبية التي عقدها الوفد التركي خلال مؤتمر “برلين 2”.

وذكر المصدر أن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أبلغ الأطراف المجتمعة أنهم يُشاركون في المؤتمر بمبدأ “المرونة والانفتاح”.

علمت “218” أن السوريين ممن سهلت تركيا سفرهم إلى ليبيا، تم التعاقد معهم بشكل مباشر مع مندوب من قبل وزارة “دفاع الوفاق”، وأن الأخيرة هي التي تولت دفع مستحقاتهم المالية، وليست تركيا.

وتُشير المعلومات إلى أن وجود المرتزقة وتمركزهم في طرابلس فترة الحرب؛ كان بإشراف مباشر من قبل وزارة الدفاع وهيئة الأركان التابعة لـ”الوفاق” سابقاً، فيما تكفّل الجانب التركي بتنسيق العمليات والدعم اللوجستي.

وعن مصيرهم؛ أكد المصدر أن الوفد التركي أبلغ الأطراف الدولية في “برلين 2” أن أنقرة جاهزةٌ لسحب ما تبقى منهم من ليبيا، شرط التزام الدول الأخرى.

ونفى المصدر الأنباء كافةً التي تتحدث عن زيادة في عدد المقاتلين الأتراك المتواجدين في ليبيا، موضحًا أنهم يقومون باستبدالهم كل ثلاثة أشهر.

وأزاح المصدر ذاته الستار عن خلاف بين أنقرة من جهة، وبرلين وباريس من جهة أخرى، بسبب القوات التركية البحرية الموجودة في مصراتة، في حين لمست أنقرة تفهّمًا أمريكيًا لهذا التواجد وأبعاده الاستراتيجية.

وكشف المصدر عن استعداداتٍ تجري لعقد اجتماع فني رباعي يجمع وفودًا من ليبيا وألمانيا وتركيا وبريطانيا؛ للتنسيق بشأن الملف الليبي، وتطورات المشهد.

وبالتوازي مع هذا الاجتماع؛ يجري التحضير لعقد اجتماع “تركي- روسي” للتنسيق بالخصوص.

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