ليبيا الان

ماكرون: التوترات مع تركيا “خفّت”

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن التوترات مع تركيا خفّت خلال الأسابيع القليلة الماضية لكن الدول الأوروبية ستظل حذرة.

وأوضح ماكرون، “التوترات خفّت في الأسابيع الماضية»، مضيفا “سنواصل توخي الحذر… لكننا سنعاود العمل المشترك”.

وفي وقت سابق، التقى ماكرون مع إردوغان، وتعهد الأخير له بأنه “بإمكان البلدين العمل معاً للتصدي للصراعات في ليبيا وسوريا”.

ووفقا لما نقله ماكرون عنه أن إردوغان، أبلغه برغبته في مغادرة المقاتلين الأجانب الأراضي الليبية “في أقرب وقت ممكن”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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