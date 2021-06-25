ماكرون: التوترات مع تركيا “خفّت”

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن التوترات مع تركيا خفّت خلال الأسابيع القليلة الماضية لكن الدول الأوروبية ستظل حذرة.

وأوضح ماكرون، “التوترات خفّت في الأسابيع الماضية»، مضيفا “سنواصل توخي الحذر… لكننا سنعاود العمل المشترك”.

وفي وقت سابق، التقى ماكرون مع إردوغان، وتعهد الأخير له بأنه “بإمكان البلدين العمل معاً للتصدي للصراعات في ليبيا وسوريا”.

ووفقا لما نقله ماكرون عنه أن إردوغان، أبلغه برغبته في مغادرة المقاتلين الأجانب الأراضي الليبية “في أقرب وقت ممكن”.

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