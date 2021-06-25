الوطنية لحقوق الإنسان تعلّق على مخرجات برلين 2

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا بمخرجات مؤتمر “برلين 2 حول ليبيا” الذي يدعم تنفيذ خارطة الطريق نحو استعادة السلم والاستقرار وتحقيق السلام وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة والخبراء الأجانب المتواجدين على الأراضي الليبية.

وأكدت اللجنة في بيان لها “على الحاجة الماسة للإسراع بإخراج كل القوات الأجنبية و المرتزقة الأجانب من ليبيا لتثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار والحيلولة دون تشجيع الاطراف المحلية على تأجيج الصراع وإثارة العنف من جديد ، وكما تؤكد على رفضها القاطع لشرعنة وإستثناء وجود القوات الأجنبية وما تبعها من مرتزقة على الأراضي الليبية”.

كما أشارت إلى “أهمية إجراء الإنتخابات في موعدها يعد السبيل الأساس لإنهاء ميراث عقد كامل من الفوضى والانقسام التي عانى منها الشعب الليبي، على نحو يفضي إلى تشكيل سلطة وطنية شرعية منتخبة ذات استدامة يكون بوسعها التغلب على العوائق والتحديات التي تواجه ليبيا”، مطالبة من “مجلس النواب الليبي وملتقي الحوار السياسي الليبي بالإسراع في التوصل إلى القاعدة الدستورية والقانونية ، وإصدار التشريعات اللازمة والضامنة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد”.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، حكومة الوحدة الوطنية، “بسرعة العمل للقيام بخطوات ملموسة لتهيئه الظروف لإجراء الإنتخابات ، والتي في مقدمتها تحسين الوضع الإنساني ، وتحقيق الأمن والإستقرار وتوفير الخدمات الأساسية ، وكذلك القيام بالإجراءات الكفيلة لدعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فنيا وماليا ، وذلك وفقاً لما نصت عليه خارطة الطريق المنصوص عليها في مخرجات ملتقي الحوار السياسي الليبي”.

وكانت العاصمة الألمانية أول أمس الأربعاء على موعد مع لقاء “برلين2″، لبحث آخر التطورات على الساحة الليبية وخاصة ملفي الانتخابات والقوات الأجنبية، بحضور دول إقليمية وغربية وعدد من الفعاليات الاخرى