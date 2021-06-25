هيئة أركان الدفاع الايطالية تنفي مضاعفة عدد جنودها في ليبيا

نفت هيئة أركان الدفاع الايطالية، الأنباء الواردة حول قرار مضاعفة عدد الجنود الإيطاليين المتواجدين في ليبيا، مؤكدة أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة.

وأوضح البيان وفقا لما نشرته وكالة نوفا الإيطالية، إن “عدد الجنود الإيطاليين المتواجدين حاليا في ليبيا يبلغ 250 من إجمالي 400 مرخص لهم، ولا تجري حاليًا أي مباحثات مع السلطات الليبية تهدف إلى زيادة عدد أفراد بعثتنا هناك خلاف ما تداولته بعض المصادر غير المؤهلة”.

وأضاف البيان، “وفقًا لما أقره مجلس الوزراء في 17 يونيو الماضي، سيتم نشر 17 مهمة في أفريقيا في إطار الاستراتيجية الإيطالية الهادفة إلى إيلاء إهتمام أكبر بالجنوب وخاصة ثلاث مناطق من القارة الأفريقية تبدو متباعدة جغرافيا لكنها مترابطة فيما بينها وهي خليج غينيا جنوب غرب القارة، والقرن الأفريقي في الجنوب الشرقي وليبيا الواقعة في أقصى الشمال على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، أين يُعد حفظ السلام أولوية لدعم مبادرة الأمم المتحدة الرامية إلى تحقيق الاستقرار “.

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