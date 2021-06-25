جمعة القماطي: حزبي يعمل على رؤية إستراتيجية لتنمية الجنوب الليبي

قال جمعة القماطي، رئيس ما يعرف “حزب التغيير” إن الحزب يعمل مع نخبة من أبناء الجنوب من مختلف المكونات الاجتماعية لبلورة رؤية إستراتيجية تنموية لتكون جاهزة للتطبيق خاصة بعد الانتخابات القادمة وخروج المرتزقة وتحقيق الاستقرار الأمني، على حد تعبيره.

وكتب جمعة القماطي على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الجمعة قائلًا: “موسم الهجرة الى الجنوب…كتب الأخ المحترم “الصديق بن شلايك” وهو من أبناء وساكني منطقة الشاطئ في الجنوب الليبي عن ما أسماها ظاهرة قيام الكثير من أبناء الجنوب (الفزازنة) ببيع بيوتهم ومزارعهم والانتقال إلى الشمال للاستقرار النهائي وقد أصبحت ظاهرة واضحة وملحوظة.. وفكرني الأمر برواية الطيب صالح الشهيرة “موسم الهجرة الى الشمال” التي قرأتها قبل 37 سنة واعتقاد كثير من البشر أن الشمال جغرافيا دائما يمثل فرص حياة أفضل”.

وتابع قائلًا: “الواقع أن جنوبنا الليبي يملك ثروات هائلة من المياه والنفط والغاز والمعادن المختلفة بل وحتى رماله تمتلك أجود أنواع مادة “السيليكا” في العالم. وما نحتاجه هو استقرار امني ورؤية استراتيجية تنموية شاملة توظف ثروات الجنوب وتجعل منه بيئة جاذبة للبشر لتحقيق ازدهار اقتصادي وحياة كريمة مريحة ويصبح الجنوب جاذبا لانتقال بشري اليه من الشمال”.

واختتم قائلًا: “نحن في حزب التغيير نعمل مع نخبة من أبناء الجنوب من مختلف المكونات الاجتماعية لبلورة هذه الرؤية الاستراتيجية التنموية لتكون جاهزة للتطبيق خاصة بعد الانتخابات القادمة وخروج المرتزقة وتحقيق الاستقرار الامني. إنني ببساطة واثقا جدا من أن موسم الهجرة إلى الجنوب سيأتي لا محالة بإذن الله” وفق قوله.