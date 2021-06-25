مسؤول أمريكي: إرهابيون من تونس يتواجدون في طرابلس تحت مسمى “المرتزقة السوريين”

قال مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأميركية أن تونس أبلغت الولايات المتحدة الامريكية رفضها استقبال بعض الإرهابيين المتواجدين رفقة المليشيات في طرابلس وذلك بسبب تطرفهم الشديد.

وأشار المسؤول الأمريكي ان بعض الإرهابيين القادمين من تونس تتم الإشارة إليهم على أنهم مقاتلين سوريين وهم في الواقع يحملون الجنسية التونسية.

وتأتي تصريحات المسؤول الأمريكي لتلقي بالمزيد من المخاوف حول وجود عناصر إرهابية خطيرة تنتمي لعدة دول يتم التستر عليها من قبل السلطة الخاضعة للمليشيات في طرابلس.

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