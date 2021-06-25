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سياسية تونسية: “الوفاق” تتحمل المسؤولية عن جلب “الاحتلال التركي” لليبيا

تم النشر منذُ 54 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكدت رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والعسكرية بتونس، بدرة قعلول، أن “حكومة الوفاق” تتحمل المسؤولية عن جلب “الاحتلال التركي” إلى ليبيا.

وأعربت قعلول في تصريحات تليفزيونية رصدتها ” الساعة 24 “، عن استيائها من التدخل التركي السافر في شؤون ليبيا الداعم للإرهاب العابر للحدود.

وشددت رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والعسكرية بتونس، على ضرورة أن يكون دور حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة يخدم كامل الأراضي الليبية ولا يقتصر على منطقة معينة.

ونوهت قعلول، إلى ضرورة عودة الاستقرار والأمن للمدن الليبية القابعة تحت سيطرة المليشيات ونزع سلاحها لتيسير العملية الانتخابية التي ستجري في نهاية العام.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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