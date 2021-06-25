بعثة الاتحاد الأوروبي: ندعم إصلاح قطاع الكهرباء في ليبيا

أسبوع صعب في ليبيا وسط موجات حر تقترن بانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، بحسب بيان بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا.

قالت البعثة في بيان، يدعم الاتحاد الأوروبي استقرار وإصلاح وتحويل قطاع الكهرباء الوطني في ليبيا من خلال مشروع تحقيق الاستقرار في قطاع الكهرباء ودعم الانتقال (LESST).

ويعتمد هذا البرنامج على شراكة عمل دولية ووطنية مستمرة تركز على الحفاظ على خدمات الكهرباء الحيوية وإمدادات المياه بالطاقة الكهربائية والبدء في الانتقال الوطني إلى أشكال أكثر استدامة لتوليد الكهرباء واستهلاكها. الهدف الأساسي للمشروع هو تحقيق الاستقرار والإصلاح والتحول لقطاع الكهرباء الوطني في ليبيا.