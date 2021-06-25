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هون .. شاب يُحوّل “خبزة الجمر” إلى حرفة تدرّ عليه الأموال

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دفعت “الصدفة” الشاب محمد عبد العزيز من مدينة “هون”، إلى تحويل تحضير الرغيف الليبي التقليدي المعروف بـ”خبزة الجمر أو خبزة الملة”، من مجرد تسلية وهواية وممارسة معيشية إلى حرفة تدرّ عليه الأموال والرزق الوفير.

ومنذ صباه، تعلم الشاب محمد داخل مزرعته في مدينة هون تحضير خبزة الجمر أو الملة، وكان يقوم بصناعتها مع أصدقائه؛ ليتناولوها مع وجبات الطعام أو في سهراتهم مع أكواب الشاي كلّ مساء.

وبدأت هذه الصدفة بعدما دفع شغف هذا الشاب بتحضير خبزة الملة إلى تصوير ما يجهزه من أرغفة مع رفاقه، بشكل شبه يومي، ونشر الصور على حسابه الخاص في مواقع التواصل الاجتماعي، ودون أي تخطيط مسبق؛ تفاعل الناس مع تفننه في هذه الصنعة؛ لتنهال عبر بريد صفحته الطلبات لشراء أرغفته، ممّا شجعه على أن يُحوّل التسلية والموهبة إلى حرفة ومصدر إضافي للدخل يساعده، لا سيما في ظل ما تشهده البلاد، عمومًا، من ظروف اقتصادية صعبة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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