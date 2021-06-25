الحكومة الليبية: مؤتمر برلين 2 يعبر عن تطلعات الشعب الليبي

عبرت حكومة الوحدة الليبية عن ترحيبها بمخرجات مؤتمر برلين 2، معتبرة أنه يعبر عن أهداف الشعب الليبي ورغبة الاستقرار وبناء دولة مستقلة تملك قرارها السيادي.

وقالت الحكومة في بيان لها اليوم، إنها تأمل في التزام كل الأطراف المحلية والدولية بما جاء في المؤتمر “والتعاون مع الحكومة للخروج من الأزمة التي تمر بها ليبيا، وصولا إلى الاستحقاق الانتخابي الوطني في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم”.

يذكر أن المؤتمر دعا في مخرجاته الأربعاء، إلى إنهاء وجود المرتزقة من ليبيا، حيث لا يزال هناك حوالي 20 ألف مرتزق بما يهدد أي أمل في الحل السياسي.

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