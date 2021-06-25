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المقريف: إيطاليا تساعدنا في تدريب المعلمين على تدريس لغتها لطلابنا

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف، إن منظومة علاوة الحصة أنهت كافة التسجيل على مستوى كل التراب الليبي و”الآن في إطار إعداد القيم النهائية”.

وأوضح المقريف في مقابلة أجراها مع مجلة “فورميكي” الإيطالية، أن منظومة علاوة الحصة تستهدف جميع الشرائح لإعطاء استحقاق للمعلمين، وأنها جرت على مستوى ليبيا بالكامل لأول مرة.

وأضاف أن الوزارة نجحت في استكمال العام الدراسي، مشيرا إلى انطلاق الفصل الثاني من العام الدراسي ووضع خطة موحدة على مستوى ليبيا، منوها إلى توحيد كل المناهج والخطط الدراسية في ليبيا.

وذكر الوزير أن الطلاب الليبيين سيتمكنون قريبًا من اختيار اللغة الإيطالية في مناهجهم الدراسية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستتخذها الوزارة بفضل وجود سلسلة من المعلمين يجري إعدادهم بمساعدة السلطات الإيطالية.

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • من الحمار الذي قرر تدريس الايطاليه انه غبي غباء يستوجب منا الرثاء لا فائده من اللغه الايطاليه تعود علي البلاد والعباد فكل العلوم والاخترعات مسجله باللغه الانجليزيه وحتي لو العالم والمخترع ايطالي فلابد ان يكتب اختراعاته وابحاثه باللغه الانجليزيه فما هو الطائل منها غير تكريس الاستعماري الثقافي فيوم اعلن القذافي الغاء تدريس اللغه الانجليزيه وذهاب المعلمين الي فتح مطاعم يومها قالت اذاعة المعارصه الليبيه في ذاك الوقت اليوم انطفآت آخر شعله للعلم في بالغاء تدريس اللغه الانجليزيه في ليبيا يوم كانت المعارضه الليبيه موجود بالعراق

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