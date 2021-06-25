المقريف: إيطاليا تساعدنا في تدريب المعلمين على تدريس لغتها لطلابنا

قال وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف، إن منظومة علاوة الحصة أنهت كافة التسجيل على مستوى كل التراب الليبي و”الآن في إطار إعداد القيم النهائية”.

وأوضح المقريف في مقابلة أجراها مع مجلة “فورميكي” الإيطالية، أن منظومة علاوة الحصة تستهدف جميع الشرائح لإعطاء استحقاق للمعلمين، وأنها جرت على مستوى ليبيا بالكامل لأول مرة.

وأضاف أن الوزارة نجحت في استكمال العام الدراسي، مشيرا إلى انطلاق الفصل الثاني من العام الدراسي ووضع خطة موحدة على مستوى ليبيا، منوها إلى توحيد كل المناهج والخطط الدراسية في ليبيا.

وذكر الوزير أن الطلاب الليبيين سيتمكنون قريبًا من اختيار اللغة الإيطالية في مناهجهم الدراسية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستتخذها الوزارة بفضل وجود سلسلة من المعلمين يجري إعدادهم بمساعدة السلطات الإيطالية.