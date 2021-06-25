بالصور | الرقابة على الأدوية تشرف على وصول 50 ألف جرعة من لقاح فايزر ضد كورونا

ليبيا – أشرفت اللجنة العليا لمتابعة الحملة التطعيمية للقاح كورونا بحضور أكرم البغني -على وصول الشحنات الخاصة باللقاح “فايزر – pfizer ” أمس الخميس الواردة عبر مطار معيتيقة الدولي، والذي منه رافق مفتشو الرقابة الشحنة لحين وصولها لمخازن الحلقة الباردة الخاصة بمركز البحوث والتقنية الحيوية تحت إشراف تخزين جهاز الإمداد الطبي طرابلس.

المكتب الإعلامي للرقابة على الأغذية والأدوية ذكر أنه تم معايرة درجات التبريد أثناء الفتح على اللقاح، والتي تبين أنها مطابقة لدرجات التبريد المطلوبة.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أنه وعقب مرافقة الشحنة تم سحب عينات منها لإخضاعها للتحاليل المختبرية اللازمة للافراج عليها من عدمه، حتى يتسنى للجهات ذات العلاقة الشروع باستهلاكها.