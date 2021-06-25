وفد كوري يزور موقع مشروع محطة غرب طرابلس البخارية

ليبيا – زار وفد من الحكومة الكورية أمس الأول موقع مشروع محطة غرب طرابلس البخارية للاطلاع على أعمال الكشف التي تقوم بها الفرق الفنية، وتقييم الظروف الملائمة للعمل؛ وذلك لإعطاء الموافقة للشركات الكورية بممارسة نشاطها بليبيا بصورة عاجلة جدًا.

وبحسب المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء كان في استقبال الوفد عضو مجلس الإدارة المهندس رضوان خليل، ومدير عام مشروعات الإنتاج المهندس طارق الرايس، ولجنة الإشراف على المشروع الخاصة بالشركة العامة للكهرباء وشركة هونداي الكورية.

ولفتت الشركة إلى أنه ومن خلال الزيارة تم الاطلاع على مستودع تخزين مواد المشروع بمنطقة جودايم، والتوضيح للوفد الكوري عن حالة المشروع وطريقة التخزين الجيدة لمواد المشروع، والظروف الملائمة المستقرة التي تشهدها المنطقة والبلاد.

كما تم التأكيد على ضرورة رجوع الشركات الكورية بدون أي قيود، واستئناف الأعمال بصورة عاجلة لاستكمال هذا المشروع الاستراتيجي الذي سيدعم الشبكة بقدرة إجمالية تصل إلى 1400 ميغاوات.