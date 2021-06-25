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البيوضي: المجتمع الدولي لن يعيد سيناريو «سراج جديد» في ليبيا

تم النشر منذُ 53 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال سليمان البيوضي، الناشط السياسي من مصراتة، إن بيان حكومة الوحدة عن مخرجات برلين 2 جاء متأخرا بما يعكس حجم التحديات التي واجهتها الحكومة.

وأكد البيوضي، عبر حسابه على “فيسبوك” أن الحكومة تعاني من تبعات الاصطفاف السياسي الذي تسبب في خلخلة لمشروع الحل المستدام، وفي طياته رغبة في تعديل المسارات سيصطدم بضرورة وجود الضامن لتعود مسارات تدابير الثقة للاتجاه الصحيح، الدعوة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر.

وأضاف:” أن ذلك يعني أن المجتمع الدولي حزم أمره، ولن يعيد سيناريو “سراج جديد” في ليبيا”.

وتابع:” أنه ينتظر جلسة الثلاثاء المقبل، فهل سيمتثل الدبيبة لمجلس النواب ويقف أمامه ليقدم مشروع ميزانية وطنية ومتوازنة بحسب “برلين2″ الذي رحب به أم أنه سيصر على مقترحه ويرفض الذهاب لطبرق؟”.

واستطرد:” مبدئيا لن يصادق مجلس النواب على الميزانية المقترحة، إلا بعد تعديلها وفقا لمخرجات برلين وقبله مطالبات مجلس النواب، وأما رئيس الحكومة الوقت الكافي لتعديل المسارات وإحياء خطاب الوحدة والأمل.

وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية، ترحيبها بمخرجات مؤتمر “برلين 2” بشأن ليبيا، وقدمت الشكر لدولة ألمانيا لاستضافتها المؤتمر.

وبحسب بيان رسمي اليوم الجمعة، فإن الحكومة وجهت الشكر أيضا للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ووزير الخارجية الألماني.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية، في بيانها، إن مخرجات المؤتمر تعبر عن تطلعات وأهداف الشعب الليبي، في بناء الدولة المدنية وتحقيق الاستقرار.

ولفتت حكومة الوحدة الوطنية، إلى أنها تطلع إلى الالتزام الأطراف المحلية والدولية بما جاء في المؤتمر، والتعاون للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد، وصولاً إلى انتخابات ديسمبر المقبل.

 

 

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«سراج جديد» البيوضي المجتمع الدولي سيناريو ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • ماهو هذذا تفكير الجاهلية ـ لقوا مهندس فائز السراج ومتعلم ـ ورجل سلام للمنطقة ويدعمةمستقبل الشباب ـ ونظافة امجتمع … قالوا كيف ..؟!!!!
    انتم تبوا زي القذافي نظام واسطات وقبلية ورشوى وتفحيج عالمواطن الي ضحى بأبناءه في سبيل وطنه ـ وتفحيج عليهم بالفلوس .. ومحاولة فرض عليهم اشخاص معدومي الخبرة والاخلاق ـ بالقوة ..!!!
    حتى بعض الشباب لاحظوا أن حكومة الشرق ناقمين عليهم …!!
    لاحول الله… لين بدوا منهم يهاجروا منهم ضاعوا ومنهم بدوا يلتزموا فالمساجد والقيادات الشعبية

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  • الدبيبة شخصيته ضعيفة وشخيشخة فى يد المليشيات وسيفشل فى اجراء انتخابات حرة لانه يسير فى الاتجاه الخاطئ فنفس البرلمان الذى منحه الثقة هو من منح المشير خليفة حفتر منصب قائد عام الجيش الوطنى واذا تصور انه سيعمل على هدم الجيش الوطنى الليبى لصالح المليشيات فهو واهم فهذا مستحيل والوقت يمر بسرعة واذا لم يصح مسار الطريق الذى يسير فيه فانه سيدفع البلاد للهاوية وللاسف ايضا المجلس الرئاسى ضعيف ايضا وترك صلاحياته ليسرقها الدبيبة المقصر اصلا فى صلاحياته الاصلية .
    والمضحك ان نرى دعوات من المجلس الرئاسى للمصالحة الوطنية بينما هم يفعلون عكس ذلك ويعكون ويتجاهلوا قرار مجلس النواب بتعيين المشير قائد عام للجيش والذى قد يستقيل عند الترشح للرئاسة ولو كان المجلس الرئاسى والدبيبة يريدون توحيد المؤسسة العسكرية فالامر ليس مستحيلا فالبداية هو وجود مؤسسة عسكرية فى المنطقة الغربية لها قائد واحد قادر على السيطرة التامة على كل وحدة عسكرية هناك وبحل المليشيات ويطرد المرتزقة ويجعل اى مستشار عسكرى اجنبى خاضع للسيادة الليبية بالكامل ويمكنها الاستغناء عنه فى وقت سواء روسى او تركى او غيره
    وبعد ذلك يتم تعيبن الفريق اول الناضورى وزيرا للدفاع وتختار لجنة الخمسة عن غرب ليبيا رئيس اركان للجيش الموحد يتولى قيادة المنطقة الفربية اولا بينما وزير الدفاع يركز على مناطق سيطرة الجيش ويتم للتنسيق يينهما تدريجيا

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  • غير اشكرواا الأستاذ عبد الله الثني الي قدم خدماته لشرق ليبيا وعطى وقته وجهده وأمكانياته للأصلاح —- وفالأخير .. قالوا أنه ضعيف ..!!!
    حاشاه الراجل منهم والله فيه وطنية غير كان يملكوا منها حتى حفنة تراب . الله يذكره بالخير الأستاذ عبد الله الثني …..ما ينفعش فيهم لكن الوطمين فقط يذكروه بالخير والاحترام على مر الزمن .

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  • بالله مصطلحات ـ الحوار ـ قاعدة دستورية ـ وقف اطلاق ـ موعد اانتخابات ـ مبعوث هوممي ـ مرشحين مليشيات …!!
    جابن الضغط والسكر للناس ـ
    ــ واجهوا الواقع ـ ما كان عمر المختار مليشياوي ولا ارهابي ..
    فقط مسلم يعلم القرأن ـ ومعتز بوطنه ودينه الاسلامي وبالزي الليبي ولا طمع في منصب ولا حكم
    وياريت تعرفوا قيمته وقدره في ليبيا.. شيخ الشهداء الليبيين .

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