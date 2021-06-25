بدء صيانة الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة تمهيدا لفتحه

انطلقت أعمال صيانة الطريق الساحلي المقفل بمنطقة الأربعين غرب سرت، والتى تسببت في قرار اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) تأجيل فتح الطريق قبل صيانته.

وأوضح مصدر فني بمشروعات الجهاز في سرت، إلى «بوابة الوسط»، أن شركة محلية للمقاولات باشرت أعمالها بتكليف من جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية ولجنة (5+5) العسكرية المشتركة، باشرت أعمالها بالطريق، موضحا أن الجهات المختصة وفرت تريلات جاهزة ومولاتي كهرباء لنقاط تفتيش أمنية بمناطق الأربعين والخمسين والبويرات غرب سرت.

وتابع أن موقع الإدارات بمنطقة الخمسين غرب سرت، بات تحت إشراف رئيس لجنة التأمين للطريق الساحلي عميد على النويصر، والمكلفة من اللجنة العسكرية 5+5.

وتتواصل الصيانة أقل من عشرة أيام تقريبا، وبعدها سيفتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة، بعد قفل تام دام عام ونصف العام.

– «لجنة العشرة» العسكرية تقرر تأجيل فتح الطريق الساحلي

والإثنين، قررت اللجنة العسكرية المشتركة (لجنة العشرة) أو لجنة (5+5)، تأجيل فتح الطريق الساحلي إلى حين إصلاح الأضرار الموجودة به، وتوزيع البوابات.

واجتمع أعضاء اللجنة في سرت الإثنين، برفقة وفد من بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، برئاسة العميد متقاعد سليم رعد، كما توجهوا إلى بوابة الخمسين كيلو متر، غرب سرت للاطلاع على الإجراءات والترتيبات المتخذة بشأن فتح الطريق الساحلي بين شرق البلاد وغربها والمغلق منذ شهر يناير العام 2020.

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