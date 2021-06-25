مسؤول بـ«العامة للكهرباء»: ارتفاع درجات الحرارة السبب  وراء زيادة ساعات الإطفاء 

أرجع مصدر مسؤول في الشركة العامة للكهرباء بالمنطقة الشرقية، أسباب التذبذب في الشبكة وازدياد ساعات الإطفاء، إلى ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما جعل الطلب على الطاقة الكهربائية يصل إلى قرابة 2000 ميجاوات.

وقال المصدر، في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية وال، إن “إجمالي القدرة المتاحة في محطات الإنتاج في المنطقة الشرقية في حدود 1400 ميجاوات فقط”.

ولفت إلى أن “السبب في ذلك هو خروج وحدات الخدمة في محطات السرير وشمال بنغازي”، مردفًا أن “العجز في الشبكة وصل إلى 600 ميجاوات، ما تسبب في طرح الأحمال اليومي المقدر ب6 ساعات”.

وأوضح أن:”وحدة توليد في محطة السرير يبدو أنها تعرضت لعطب جسيم جدا رغم أنها جديدة على الشبكة”، لافتاً إلى أن “طرح الأحمال يتزامن مع أعطال اعتيادية يومية لبعض المناطق، وبذلك تجد بعض المناطق تشتكي من ارتفاع عدد ساعات طرح الأحمال”، على حد قوله.