الشاطر: الدفع لانتخابات بقاعدة دستورية يعتبر عملا عدائيا ضد إرادة الليبيين

اعتبر عبد الرحمن الشاطر، عضو المجلس الاستشاري، أن الدفع لانتخابات بقاعدة دستورية يعتبر عملا عدائيا ضد إرادة الليبيين، على حد زعمه.

وقال الشاطر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” ليبيا في حاجة لمرحلة تهدئة ينظمها ويحكمها نص دستوري معتمد من هيئة منتخبة من الشعب” على حد تعبيره.

وادعى الشاطر:” مساع بعض الدول الدفع لانتخابات بقاعدة دستورية مفصلة على أفراد يعتبر عملا عدائيا ضد إرادة الليبيين ومصادرة لحقهم في دستور”.

واختتم عضو المجلس الاستشاري، قائلا:” كفوا عنا فقد بلغتم مرحلة الاستهتار بحقوقنا”.