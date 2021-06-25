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الشاطر: الدفع لانتخابات بقاعدة دستورية يعتبر عملا عدائيا ضد إرادة الليبيين

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اعتبر عبد الرحمن الشاطر، عضو المجلس الاستشاري، أن الدفع لانتخابات بقاعدة دستورية يعتبر عملا عدائيا ضد إرادة الليبيين، على حد زعمه.

وقال الشاطر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” ليبيا في حاجة لمرحلة تهدئة ينظمها ويحكمها نص دستوري معتمد من هيئة منتخبة من الشعب” على حد تعبيره.

وادعى الشاطر:” مساع بعض الدول الدفع لانتخابات بقاعدة دستورية مفصلة على أفراد يعتبر عملا عدائيا ضد إرادة الليبيين ومصادرة لحقهم في دستور”.

واختتم عضو المجلس الاستشاري، قائلا:” كفوا عنا فقد بلغتم مرحلة الاستهتار بحقوقنا”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • وهل تحترم انت ارادة الشعب ياكلب ام انك تكيل بمكيالين اذا كان فى صالح الخوان يستوفون واذا كان ضدهم يرفضوا الكيل فمجلس نواب الشعب نفسه الذى منح الثقة للحكومة الحالية هو من قرر تعيين المشير خليفة حفتر قائدا عاما للجيش والناضورى رئيسا للاركان ومع ذلك فانت تدعم محتل تركى ومرتزقة من سوريا تحارب الجيش الوطنى الذى جاء بارادة شعبية فكفاية الكيل بمكيالين قال تعالى :-
    وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴿1﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿2﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿3﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿4﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿5﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿6﴾ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ ﴿7﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ ﴿8﴾ كِتَابٌ مَرْقُومٌ ﴿9﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿10﴾ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿11﴾ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿12﴾

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  • ومما يؤكد اعتراف الجميع بشرعية القرار ياحمار محاولة مايسمى برلمان طرابلس الغاء القرار ولم يستطيعوا توفير النصاب القانونى لالغاؤه حتى بصورة غير قانونية مما يدل على اعترافهم بصحة القرار ياحمار كما ان مجلس المشرى ليس له اى شرعية من الشعب اللييى فلم ينتخبه احد فهو احد اختراعات الصخيرات الذى انتهت صلاحياته بموجب بند فيه ومع ذلك تستحلوا لانفسكم مرتبات ومكافآت حرام دون وجه حق وين النائم العام بحافظ على المال العام

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