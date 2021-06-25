محلل سياسي: على المجتمع الدولي تحمل المسئولية في تطهير الأرض الليبية من المرتزقة الأجانب

أكد مرسى عطا الله الكاتب والمحلل السياسي، أن المعجزة المطلوبة للإسراع بانتشال ليبيا من تلك الأوضاع المأساوية تعنى الحاجة إلى جهد جماعى «دوليا وعربيا» لوضع الليبيين أمام مسئولياتهم بعد أن أصبحت الكرة فى ملعبهم.

وقال «عطا الله» في تصريح صحفي، إن “الروح الإيجابية التى سادت اجتماعات مؤتمر «برلين 2» يمكن أن تتحول إلى معجزة يهون فى سبيلها كل جهد يبذل من أجل إنقاذ ليبيا قبل أن تتمكن رياح الفتنة مرة أخرى من العصف بشموع الأمل التى لاحت مجددا”.

وأردف المحلل السياسي المصري، أن ” المجتمع الدولي عليه تحمل المسئولية في تطهير الأرض الليبية من المرتزقة الأجانب، لأن استمرار وجودهم يمثل أحد أخطر العوامل على تعطيل الوحدة بين الليبيين أنفسهم”.

وأوضح مرسي عطا الله، أن “الروح الايجابية التي سادت مؤتمر برلين 2 وحدها لا تكفي لصنع الحل المنشود وإنما يتطلب الأمر نشوء إرادة سياسية جادة لدى مختلف الفرقاء الليبيين لاستثمار هذه الروح وإثبات قدرتهم على إدارة شئونهم بأنفسهم بعد أن أصبحت الكرة في الملعب الليبي”.