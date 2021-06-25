«أبوهيسة»: لدينا رغبة في الشراكة مع تونس لتطوير الصناعة بليبيا

عقد وزير الصناعة والمعادن “أحمد أبوهيسه” اجتماعاً بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مع رئيس الاتحاد سمير ماجول، ووزير التجارة وتنمية الصادرات محمد بوسعيد ووزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة بحضور عدد من المسؤولين من البلدين.

أكد “أبوهيسة”، في تصريحات صحفية، رصدتها “الساعة 24″، أن ليبيا وتونس انطلقتا جدياً في تطبيق برنامج عمل مشترك لتجسيد الطموحات المشتركة.

وقال الوزير الليبي، أن الصناعة تظل رافدا أساسيا للنشاط الاقتصادي وأن لحكومة الوحدة الوطنية لديها خطة لتطوير الصناعة وتتطلع إلى الاستفادة من التجربة التونسية في المجال الصناعي.

وأشار إلى أن ليبيا تعول على استقطاب المستثمرين التونسيين وإقامة شراكات ثنائية ناجعة وتعود بالفائدة على البلدين.

وشدد على أهمية الدور الموكول للقطاع الخاص ولمنظمات أصحاب الأعمال في البلدين .