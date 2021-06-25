دغيم: أعمال اللجنة الاستشارية التي يسيطر عليها الإخوان غير ملزمة لنا ويحق للعسكري الترشح للانتخابات

أوضح عضو مجلس النواب وملتقى الحوار السياسي زياد دغيم، اليوم الجمعة، أن أعمال اللجنة الاستشارية السابقة التي انتهت بانتهاء الغرض منها وخاصة أنها تسيطر عليها جماعة الاسلام السياسي المعلنين منهم والمتسترين غير ملزمة لنا.

دغيم، وفي تصريحات صحفية، أضاف قائلاً: “أنه يجب عدم تزامن الانتخابات لضمان عدم خلق فراغ سيادي في ظل هشاشة الوضع الأمني والسياسي في ليبيا ويجب أيضاً أن تكون انتخابات رئاسية مباشرة دون قيود أو إقصاء ولنحتكم للشعب في انتخاب رئيس بصلاحيات واسعة حاسمة وليس كما يحدث الآن بتونس”.

وختم دغيم قائلاً: “يحق للعسكري الترشح مع احتفاظه بمنصبه كما فعل أسامة الجويلي عبر الملتقى وكذلك الجنسية الأجنبية عند الترشح مع ضرورة الاستقالة من الصفة العسكرية والتنازل عن الجنسية الأداء لمن انتخب من الشعب وقبل أداء اليمين الدستورية”.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

