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دغيم: أعمال اللجنة الاستشارية التي يسيطر عليها الإخوان غير ملزمة لنا ويحق للعسكري الترشح للانتخابات

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أوضح عضو مجلس النواب وملتقى الحوار السياسي زياد دغيم، اليوم الجمعة، أن أعمال اللجنة الاستشارية السابقة التي انتهت بانتهاء الغرض منها وخاصة أنها تسيطر عليها جماعة الاسلام السياسي المعلنين منهم والمتسترين غير ملزمة لنا.

دغيم، وفي تصريحات صحفية، أضاف قائلاً: “أنه يجب عدم تزامن الانتخابات لضمان عدم خلق فراغ سيادي في ظل هشاشة الوضع الأمني والسياسي في ليبيا ويجب أيضاً أن تكون انتخابات رئاسية مباشرة دون قيود أو إقصاء ولنحتكم للشعب في انتخاب رئيس بصلاحيات واسعة حاسمة وليس كما يحدث الآن بتونس”.

وختم دغيم قائلاً: “يحق للعسكري الترشح مع احتفاظه بمنصبه كما فعل أسامة الجويلي عبر الملتقى وكذلك الجنسية الأجنبية عند الترشح مع ضرورة الاستقالة من الصفة العسكرية والتنازل عن الجنسية الأداء لمن انتخب من الشعب وقبل أداء اليمين الدستورية”.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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تعليق

  • القرلر النهائى لمجلس النواب حتى لو لم يأخذ براى المجلس الاستشارى فهو استرشادى فقط ومن يصدر التشريع هو مجلس النواب وحده باسم الشعب اما خرفان لجنة الحوار لا وزن لهم ولو ترشحوا للانتخابات لن ينجح منهم احد وجائت بعم وليم لعرقلة اى حل سياسى منطقى

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