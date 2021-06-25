وزارة النفط والغاز لنورلاند: تصريحاتك تعد من قبيل التدخل العلني في الشئون الداخلية للدولة الليبية

أصدرت وزارة النفط والغاز، اليوم الجمعة، بياناً، بشأن تصريحات سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.

الوزارة، وفي بيانها الذي اطلعت عليه قناتنا، قالت: “طالعنا ما صدر عن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا من تصريحات منسوبة لسفير الولايات المتحدة عقب لقائه برئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وإذ نعرب عن إستنكارنا الشديد لما تضمنه هذا التصريح من عبارات غير مناسبة تصدر عن سفير دولة تعد من قبيل التدخل العلني في الشئون الداخلية للدولة الليبية، ويمس صميم عمل الوزارة التي ترأس هذا القطاع الهام للدولة الليبية وللشعب الليبي”.

وتابعت: “إن هذا التدخل في الشأن الليبي غير مقبول، ويمس السيادة الوطنية فيما يتعلق بإدارة موارد الدولة وثرواتها الوطنية، وإن ليبيا الأن لها حكومة وحدة وطنية، متوافق عليها من جميع الليبين، وتم منحها الثقة من قِبل مجلس النواب الليبي، وهي المسئولة أمام كافة الليبين بإستخدام موارد الدولة لصالح كافة الليبين، ووزارة النفط والغاز هي الأداة الحكومية المسئولة عن قطاع النفط، وما المؤسسة الوطنية للنفط إلا إحدى الجهات التي تتبع هذه الوزارة، وإن ما صدر من تصريح يعتبر تدخل غير مقبول في شئون عمل الوزارة وبالتالي هو تدخل في الشأن الداخلي الليبي، على نحو يفهم منه محاولة لتقويض جهود حكومة الوحدة الوطنية لإبعاد شبح الإنقسام المؤسسي الذي عانى منه الليبين لسنوات طويلة”.

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