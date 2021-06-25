العامة للكهرباء: إصلاح كابل جهد عالي بالماجوري في بنغازي

تمكن مكتب الكابلات بدائرة توزيع الغرب، التابع إلى إدارة توزيع سهل بنغازي، من إصلاح كابل جهد 11 كيلو فولت، بحي الماجوري، حسبما أوضحت الشركة العامة للكهرباء، في بيان، عبر حسابها على فيسبوك، اليوم الجمعة.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة العامة للكهرباء، كانت قد ناشدت في وقت سابق الموظفين بالمؤسسات الحكومية والخاصة المساهمة في ترشيد استهلاك الكهرباء، بإقفال أجهزة التكييف والأدوات غير الضرورية بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمية ، والحرص على فصل التيار الكهربائي عن سخانات المياه في فصل الصيف .

وطلبت الشركة من المواطنين في حالة وقوع زيادة في عدد ساعات طرح الأحمال الاتصال بها على الأرقام التالية: 0215825209 و201480090 و0214445042

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