دراغي: نسعى لمشاركة أوروبية في شمال أفريقيا.. ليبيا أولا وقبل كل شيء

قال رئيس الوزراء الايطالي، ماريو دراغي، إن بلاده تسعى للحصول على مشاركة ودعم كبير من الاتحاد الأوروبي في ليبيا، قائلا «هدفنا اليوم الحصول على مشاركة كبيرة وواسعة من الاتحاد الأوروبي في شمال إفريقيا، ووسط إفريقيا: ليس فقط في تركيا»، مضيفا «ليبيا أولا وقبل كل شيء».

ونفى رئيس الوزراء الإيطالي، أنه سعى خلال القمة الأوروبية، التي انتهت اليوم، للتوصل إلى اتفاق يقضي بإعادة توطين اللاجئين الوافدين الى بلاده في دول أوروبية أخرى.

وقال دراغي في مؤتمر صحفي، بعد نهاية القمة في بروكسل، في المجلس الأوروبي اليوم «لم يكن هدفي الحصول على اتفاق بشأن إعادة التوطين»، لأن «تجربتي في الأسابيع الماضية أخبرتني أنه سيكون سابقًا لأوانه التوصل إلى اتفاق مناسب لنا»، وفق وكالة «آكي».

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وأوضح «من الممكن التوصل إلى اتفاق في أي لحظة، لكن يجب أن يكون اتفاقًا مناسبًا ويخدم المصلحة الإيطالية»،

وتابع «علاوة على ذلك فإن اتفاقا يقوم على أساس إلزامي بإعادة التوزيع أو إعادة التوطين، لن يتم قبوله في الوقت الراهن، ربما يمكن التوصل إلى إتفاق ثنائي أو ثلاثي»، ولكن ليس على مستوى الاتحاد الاوروبي.

وأكد دراغي أن نص البيان الختامي للقمة بشأن البعد الخارجي لقضية الهجرة أظهر «التزاما كبيرا للغاية»، مضيفا «أوروبا بحاجة إلى التعامل مع المسألة بانسجام إن أمكن، ولكن دون استبعاد اتفاقات بين الدول».

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