البيوضي: المجتمع الدولي لن يعيد سيناريو سراج جديد في ليبيا

قال سليمان البيوضي، الناشط السياسي من مصراتة، إن بيان حكومة الوحدة عن مخرجات برلين 2 جاء متأخرا بما يعكس حجم التحديات التي واجهتها الحكومة.

وأكد البيوضي، عبر حسابه على “فيسبوك” أن الحكومة تعاني من تبعات الاصطفاف السياسي الذي تسبب في خلخلة لمشروع الحل المستدام، وفي طياته رغبة في تعديل المسارات سيصطدم بضرورة وجود الضامن لتعود مسارات تدابير الثقة للاتجاه الصحيح، الدعوة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر.

وأضاف:” أن ذلك يعني أن المجتمع الدولي حزم أمره، ولن يعيد سيناريو “سراج جديد” في ليبيا”.

وتابع:” أنه ينتظر جلسة الثلاثاء المقبل، فهل سيمتثل الدبيبة لمجلس النواب ويقف أمامه ليقدم مشروع ميزانية وطنية ومتوازنة بحسب “برلين2” الذي رحب به أم أنه سيصر على مقترحه ويرفض الذهاب لطبرق؟”.

واستطرد: ”مبدئيا لن يصادق مجلس النواب على الميزانية المقترحة، إلا بعد تعديلها وفقا لمخرجات برلين وقبله مطالبات مجلس النواب، وأما رئيس الحكومة الوقت الكافي لتعديل المسارات وإحياء خطاب الوحدة والأمل”.

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