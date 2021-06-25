كشلاف: إستبعاد مخرجات “برلين 2” الإستفتاء على الدستور خيب أملنا

ليبيا – عبر عضو لجنة الدستور سالم كشلاف عن خيبة أمله على مستوى المسار الدستوري الذي توصلت إليه مخرجات “برلين 2″ باستبعاد خيار الاستفتاء على مشروع الدستور للانتقال إلى المرحلة الدائمة.

كشلاف الموالي بشدة لتركيا وفي تصريحات لقناة ” الجزيرة ” القطرية أمس الخميس قال: “أستغرب دعم دول بكل قوة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في مشهد مضطرب، وإرجاع الأمانة إلى أهلها، وتستبعد الاستحقاق الدستوري الذي أنجزته هيئة منتخبة وهو أفضل الخيارات وأقصرها”.

وأضاف أن هذه الدول تسعى إلى الحفاظ على مصالحها قبل استقرار الأوضاع في ليبيا وقبل اعتماد دستور دائم لليبيا.

كشلاف رأى أن مخرجات “برلين 2” جاءت مكررة دون توضيح الإجراءات الفعلية على الأرض، خاصة فيما يتعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية وبسط حكومة الوحدة الوطنية سيطرتها على البلاد.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية