حكومة الوحدة ترحب بنتائج مخرجات مؤتمر برلين الثاني بشأن ليبيا

ليبيا – رحبت حكومة الوحدة الوحدة الوطنية في بيان لها اليوم الجمعة بمخرجات مؤتمر برلين الثاني بشأن ليبيا.

الحكومة وفي بيان لها نشرته عبر مكتبها الإعلامي أكدت ما خلص اليه المؤتمر يعبر عن أهداف الشعب الليبي وتطلعه للاستقرار وبناء دولة مستقلة تملك قرارها السيادي.

وأعربت عن تطلعها الى التزام الأطراف المحلية والدولية كافة بنتائج المؤتمر والتعاون مع الحكومة للخروج من الازمة التي تمر بها البلاد وصولا الى الاستحقاق الوطني لكل الليبيين في الرابع والعشرين من ديسمبر .

الحكومة قدمت في بيانها الشكر لكل من جمهورية المانيا الاتحادية على استضافتها لأعمال المؤتمر ، وللأمين العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية الألماني على جهودهم للإعداد والتنظيم لهذا الحدث الهام وكذلك الأطراف الدولية المشاركة في المؤتمر.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية