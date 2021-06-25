الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا: نرفض شرعنة القوات الأجنبية والمرتزقة

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن ترحيبها ودعمها لمخرجات مؤتمر “برلين الثاني حول ليبيا” والذي يدعم تنفيذ خارطة الطريق نحو استعادة السلم والاستقرار وتحقيق السلام وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد بحلول 24 ديسمبر المقبل، وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة والخبراء الأجانب المتواجدين على الأراضي الليبية .

وثمّنت اللجنة، في بيان لها، جهود الحكومة الألمانية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لدعم الحل السياسي وتحقيق السلام والتحول الديمقراطي في ليبيا.

وجدّدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تأكيدها على الحاجة الماسة للإسراع بإخراج كل القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب من ليبيا لتثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار والحيلولة دون تشجيع الأطراف المحلية على تأجيج الصراع وإثارة العنف من جديد، مؤكدة رفضها القاطع لشرعنة واستثناء وجود القوات الأجنبية وما تبعها من مرتزقة على الأراضي الليبية .

وطالبت اللجنة، حكومة الوحدة الوطنية، بسرعة العمل للقيام بخطوات ملموسة لتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات، والتي في مقدمتها تحسين الوضع الإنساني ، وتحقيق الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات الأساسية ، وكذلك القيام بالإجراءات الكفيلة لدعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فنيا وماليا.

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