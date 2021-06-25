شمام: «التناطح» بين «المليشيات وحفتر» وغير ذلك ديكور وإكسسوارات وكومبارس

يرى محمود شمام، عضو ما يعرف بـ«المجلس الانتقالي» سابقا، أن الوضع في ليبيا هو صراع بين استبدادين لن ينتهي دون دخول عنصر جديد على الأزمة تحميه مظلة دولية، على حد تعبيره.

وقال شمام، عبر حسابه على موقع التواصل الجتماعي:” المراقبون الدوليون ومؤتمر برلين وشركاه، وأجهزة التجسس الدولية وتجار المخدرات والتهريب وتجار الخردة والإعلام الدولي والمحلي، والصفحات الممولة، وحالتنا “امحظية”يعرفون أن ” التناطح” في ليبيا هو بين “المليشيات وحفتر”، وأن غير ذلك ديكور وإكسسوارات وكومبارس” على حد قوله.

وتابع:” يعرفون جيدا أن مفتاح الصندوق أحدهما في تركيا والأخر في القاهرة، وأنهم أن توقفت الحرب سيتنافسون على الصندوق، وهكذا الوضع حتى يستقيظ الشعب ويغني”سرقوا الصندوق يا محمد، لكن المفتاح معايا”، على حد زعمه.