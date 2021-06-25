ليبيا الان

شمام: «التناطح» بين «المليشيات وحفتر» وغير ذلك ديكور وإكسسوارات وكومبارس

تم النشر منذُ 59 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

يرى محمود شمام، عضو ما يعرف بـ«المجلس الانتقالي» سابقا، أن الوضع في ليبيا هو صراع بين استبدادين لن ينتهي دون دخول عنصر جديد على الأزمة تحميه مظلة دولية، على حد تعبيره.

وقال شمام، عبر حسابه على موقع التواصل الجتماعي:” المراقبون الدوليون ومؤتمر برلين وشركاه، وأجهزة التجسس الدولية وتجار المخدرات والتهريب وتجار الخردة والإعلام الدولي والمحلي، والصفحات الممولة، وحالتنا “امحظية”يعرفون أن ” التناطح” في ليبيا هو بين “المليشيات وحفتر”، وأن غير ذلك ديكور وإكسسوارات وكومبارس” على حد قوله.

وتابع:” يعرفون جيدا أن مفتاح الصندوق أحدهما في تركيا والأخر في القاهرة، وأنهم أن توقفت الحرب سيتنافسون على الصندوق، وهكذا الوضع حتى يستقيظ الشعب ويغني”سرقوا الصندوق يا محمد، لكن المفتاح معايا”، على حد زعمه.

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«التناطح» إكسسوارات المليشيات حفتر ديكور شمام كومبارس

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • لانك شمام لما تبطل شم وتفوق وتعود للحق وتكيل بمكيال واحد ستقول ان المشير ياحقير جاء بطريقة دبمقراطية وام ياتى بانقلاب عسكرى جاء بقرار من مجلس النواب بنصاب قانونى ونفس هذا المجلس منح الحكومة الحالية الثقة ولو ان المجلس الرئاسى اراد تغيير قائد الجيش فأمامه وسيلة ديمقراطية باصدار قرار ثم احالته لمجلس النواب فلو وافق عليه بالاغلبية وجب على المشير ان يسلم قيادة الجيش لمن ينل ثقة مجلس النواب اليست هذه اصول الديمقراطية ياشمام .
    وراينا احترام حفتر لحكومة الثنى المدنية التى نالت ثقة مجلس النواب حتى حصلت حكومة الوحدة الوطنية على الثقة وادت اليمين فى حماية الجيش الوطنى وحضرها المشرى رغم تطاوله على المشير حضر لطبرق مع السفيه التركى اين الاستبداد يااوغاد .
    بينما نراكم شهود زور تدعموا السراج فى اغتصابه للسلطة رغم رفض مجلس النواب لحكومته ورغم انتهاء صلاحية السراج وتدعموه فى جلب احتلال تركى ونفايات ارهابية فلماذ الكيل بمكيالين فكيل واحد على الجميع تضح الحقيقة .
    قال تعالى :-
    وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴿1﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿2﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿3﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿4﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿5﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿6﴾ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ ﴿7﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ ﴿8﴾ كِتَابٌ مَرْقُومٌ ﴿9﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿10﴾ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿11﴾ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿12﴾

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  • اما من كانوا يزعموا ان حفتر هاجم طرابلس ولم ينتظر مؤتمر عدامس للسلام فعليهم ان يخجلوا من انفسهم لانه كانت هناك مؤامرة فى غدامس من سلامة لعفد مؤتمر جامع لجماعة الاخوان والمأحورين بالمال لشرعنة المليشيات ورفض مجلس النواب لبحل محله الخوان وهو مشابه لما حدث فى خوار تونس ولكنه بصورة اقل بعد ان اصبح الجيش اقوى ونرى محاولات لاستبدال البرلمان بشوية خرفان فى مؤتمر الخوار مع قلة غير نؤثرة من عناصر وطنية .
    لهذا كان لزاما على الجيش اجهاض مؤامرة سلانة وااكل يرى الان مؤتمرة ويليامز صورة مصغرة لمؤتمرة سلامة فى غدامس .والحل فى ليبيا سيكون فى النهاية عسكرى وصدام اقليمى لصالح الجيش الوطنى بدعم مصرى بعد ان يقتنع العالم بفشل كل الحلول السلمية

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  • انت لا تفرق بين التمرة والجمرة وتنظر للجبل من ثقب ضيق ، ليس الامر محض صراع بين قوتين في غياب قانون أو دستور ، فالكل يعرف بأن حفتر قائد الجيش الليبي وشرعنه البرلمان الليبي المنتخب من قبل الليبيين أما المليشيات فهم كما وصفتهم مليشيات يقتاتون على الغنيمة التي هي عبارة صلاحيات مسلوبة وأموال مسروقة وسلطة منهوبة وسط ضعف شديد من الحكومات المتعاقبة على مر عقد من الزمان
    فكيف تسوي بين الحق والباطل وبين النور والظلام وتصورهم بأنهما في الهواء سواء؟!

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