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العايب محذرًا الدبيبة: القاعدة تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية في ليبيا وخاصة المنطقة الغربية

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا –  وجه رئيس جهاز المخابرات حسين العائب خطابًا لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة يحذر فيه من عزم تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي تنفيذ عمليات إرهابية في ليبيا وتحديدًا المنطقة الغربية “طرابلس والزاوية وصرمان”.

العايب وفي خطابه الموجه للدبيبة والذي تلقت المرصد نسخة منه قال: “توفرت لدينا معلومات مؤكدة أن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي يعتزم القيام بأعمال إرهابية داخل الأراضي الليبية، وتحديدًا بالمنطقة الغربية: طرابلس / الزاوية / صرمان”.

وأعرب رئيس المخابرات عن أمله بأن يصدر الدبيبة تعليماته  بتوخي الحيطة والحذر ورفع درجة الاستعداد والتأهب الأمني تحسبًا لأي طارئ.

 

 

 

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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