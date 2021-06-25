وزير النفط يبحث مع السفير الإيطالي سبل إصدار تأشيرات الشنغن للمواطنين الليبيين

ليبيا – التقى وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة محمد عون الخميس مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي لوزارة النفط و الغاز أخر مستجدات اجتماع الوزير عون مع الشركات الإيطالية التي كان لها نشاط سابق أو الشركات التي تنوي دخول سوق النفط الليبي، إضافة إلى التنسيق لزيارة إحدى شركات الطاقات المتجددة إلى ليبيا.

وناقش عون والسفير الإيطالي موضوع إصدار تأشيرات الشنغن للمواطنين الليبيين؛ حيث أفاد السفير الإيطالي بأن سفارة بلاده الوحيدة في ليبيا التي تمنح تأشيرات شنغن، وعليها ضغط كبير.

وأعرب السفير الإيطالي عن أمله بأن تفتح بعض السفارات الأوروبية الأخرى قنصليات لها في ليبيا لإصدار هذه التأشيرات.

يُشار إلى أن وزير النفط والغاز محمد عون كان قد اجتمع مع عدد من الشركات الإيطالية خلال زيارته الأخيرة لإيطاليا رفقة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في مايو الماضي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية