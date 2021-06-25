مندوب ألمانيا بالأمم المتحدة: طالبنا بنشر مراقبين في ليبيا لمتابعة وقف النار

قال مندوب ألمانيا بالأمم المتحدة كريستوف هيزغن، إن ” مؤتمر برلين 2 بحث سبل سحب المرتزقة من ليبيا”.

وأضاف «هيزغن»، في تصريحات صحفية، أن “ما يطالبون به هو انسحاب منسق لهؤلاء”، مردفًا أن “سحب المرتزقة من ليبيا أمر أساسي ومهم للغاية”.

وأوضح مندوب ألمانيا بالأمم المتحدة أن “استقرار ليبيا من مصلحة الجميع”، لافتًا إلى أنهم “طالبوا بنشر مراقبين لمتابعة وقف النار”.

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا استضافت منذ أيام، وقائع مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، بحضور ممثلي 20 دولة ومنظمة دولية، وسط تمسك واضح بانسحاب المرتزقة الأجانب وإجراء الانتخابات العامة في موعدها في ليبيا.