الدفاع الإيطالية تنفي مضاعفة بعثتها العسكرية في مصراتة وتؤكد وجود 250 جندي إيطالي فقط

ليبيا – نفت هيئة أركان الدفاع الإيطالية ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول قرار مضاعفة عدد الجنود الإيطاليين الموجودين في ليبيا، مؤكدة أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة.

هيئة أركان الدفاع الإيطالية وفي بيان نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية قالت: إن عدد الجنود الإيطاليين الموجودين حاليًا في ليبيا يبلغ 250 من إجمالي 400 مرخص لهم، ولا تجري حاليًا أي مباحثات مع السلطات الليبية تهدف إلى زيادة عدد أفراد بعثتنا هناك، خلاف ما تداولته بعض المصادر غير المؤهلة.

وبينت هيئة الأركان بأنه :”وفقًا لما أقره مجلس الوزراء في 17 يونيو الماضي، سيتم نشر 17 مهمة في أفريقيا في إطار الإستراتيجية الإيطالية الهادفة إلى إيلاء إهتمام أكبر بالجنوب، وخاصة ثلاث مناطق من القارة الأفريقية تبدو متباعدة جغرافيًا لكنها مترابطة فيما بينها، وهي خليج غينيا جنوب غرب القارة، والقرن الإفريقي في الجنوب الشرقي، وليبيا الواقعة في أقصى الشمال على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، أين يُعد حفظ السلام أولوية لدعم مبادرة الأمم المتحدة الرامية إلى تحقيق الاستقرار.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية