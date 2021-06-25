رئيس الوزراء الإيطالي: ليبيا أولا وقبل كل شيء.. وهدفنا دعم الاتحاد الأوروبي لمنع التوطين

قال رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، إن بلاده تسعى للحصول على مشاركة ودعم كبير من الاتحاد الأوروبي في ليبيا.

وتابع رئيس الوزراء الإيطالي، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد عقب نهاية القمة المجلس الأوروبي، في بروكسل، اليوم الجمعة:” هدفنا اليوم الحصول على مشاركة كبيرة وواسعة من الاتحاد الأوروبي في شمال إفريقيا، ووسط إفريقيا: ليس فقط في تركيا”، مضيفا «ليبيا أولا وقبل كل شيء”، وفق وكالة «آكي» الإيطالية.

ونفى رئيس الوزراء الإيطالي، التوصل إلى اتفاق يقضي بإعادة توطين اللاجئين الوافدين إلى بلاده في دول أوروبية أخرى.

وقال دراغي:” لم يكن هدفي الحصول على اتفاق بشأن إعادة التوطين، لأن تجربتي في الأسابيع الماضية أخبرتني أنه سيكون سابقًا لأوانه التوصل إلى اتفاق مناسب لنا”.

وأوضح:” من الممكن التوصل إلى اتفاق في أي لحظة، لكن يجب أن يكون اتفاقًا مناسبًا ويخدم المصلحة الإيطالية”.

وتابع:” علاوة على ذلك فإن اتفاقا يقوم على أساس إلزامي بإعادة التوزيع أو إعادة التوطين، لن يتم قبوله في الوقت الراهن، ربما يمكن التوصل إلى إتفاق ثنائي أو ثلاثي، ولكن ليس على مستوى الاتحاد الأوروبي”.

وأكد دراغي، أن نص البيان الختامي للقمة بشأن البعد الخارجي لقضية الهجرة أظهر «التزاما كبيرا للغاية»، مضيفا أن أوروبا بحاجة إلى التعامل مع المسألة بانسجام إن أمكن، ولكن دون استبعاد اتفاقيات بين الدول.