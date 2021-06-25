مصادر: انتخابات الرئاسة في ليبيا بالاقتراع المباشر من الشعب

كشفت مصادر ليبية من لجنة الحوار السياسي، اليوم الجمعة، عن حسم النقطة الخلافية المتعلقة بآلية انتخاب الرئيس.

المصادر، وفي تصريحات خاصة لوكالة سبوتنيك الروسية، قالت: “إن اللجنة الاستشارية المنعقدة في تونس على مدار ثلاثة أيام، ناقشت العديد من المسائل الخلافية منها آلية اختيار الرئيس، التي يفترض حسمها في جنيف بعد أيام قليلة خلال اجتماع ملتقى الحوار السياسي”.

وبحسب المصادر، هناك الكثير من الضغوط والمطالب الدولية دفعت نحو حسم الآلية بالانتخاب المباشر، وأن هذه النقطة التي لم تحسم في وقت سابق بين أعضاء اللجنة القانونية، يفترض حسمها في اجتماعات جنيف المرتقبة نهاية الشهر لصالح التصويت المباشر من الشعب.