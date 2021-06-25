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وزارة النفط تعبر عن «استنكارها الشديد» لتصريحات السفير الأميركي بعد لقاء صنع الله

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

عبرت وزارة النفط والغاز، عن «استنكارها الشديد» لتصريحات المبعوث الخاص، سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، بعد لقائه رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنها طالعت ما صدر عن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا من تصريحات منسوبة لسفير الولايات المتحدة، عقب لقائه برئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، معربة عن «استنكارها الشديد» لما تضمنه هذا التصريح من «عبارات غير مناسبة» تصدر عن سفير دولة.

– نورلاند يشيد بـ«الكفاءة الفنية» لمؤسسة النفط

وفي وقت سابق اليوم، أشاد نورلاند، بـ«الكفاءة الفنية» للمؤسسة الوطنية للنفط، واعتبرها «أحد المكاسب المهمة» لليبيا.

ونقل بيان مقتضب صادر عن السفارة الأميركية لدى ليبيا، عن نورلاند قوله: «تظل الكفاءة الفنية للمؤسسة الوطنية للنفط، أحد المكاسب المهمة لليبيا بالاشتراك مع التزام وزارة النفط باستخدام هذه الموارد لصالح جميع الليبيين».

وتابعت الوزارة، في بيانها اليوم، أن هذه التصريحات تعد من «قبيل التدخل العلني» في الشئون الداخلية للدولة الليبية، ويمس صميم عمل وزارة النفط والغاز التي ترأس هذا القطاع الهام للدولة الليبية وللشعب الليبي.

وأكدت أن هذا التدخل في الشأن الليبي «غير مقبول، ويمس السيادة الوطنية فيما يتعلق بإدارة موارد الدولة وثرواتها الوطنية»، مضيفة أن «ليبيا الآن لها حكومة وحدة وطنية، متوافق عليها من جميع الليبين، وتم منحها الثقة من قِبل مجلس النواب الليبي، وهي المسئولة أمام كافة الليبين باستخدام موارد الدولة لصالح كافة الليبين».

وشددت على أن وزارة النفط والغاز «هي الأداة الحكومية المسئولة عن قطاع النفط وما المؤسسة الوطنية للنفط إلا إحدى الجهات التي تتبع هذه الوزارة»، مضيفة أن ما صدر من تصريح يعتبر «تدخل غير مقبول» في شؤون عمل الوزارة، وبالتالي هو «تدخل في الشأن الداخلي الليبي»، على نحو يفهم منه «محاولة لتقويض جهود حكومة الوحدة الوطنية» لإبعاد «شبح الانقسام المؤسسي» الذي عانى منه الليبيون لسنوات طويلة.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • لم يغلط السفيه الامريكى فما تسمى حكومة وحدة وطنية فرضتها وليامز عن طريق الامم المتحدة الامريكية التى اهتارت لحنة معظمها خرفان لتختار من يناسبها ولم يكت امام مجلس التواب الا الاختيار بين سئ وسئ جدا فاختار السئ عبدالحميد الدبيبة !!!

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  • شر البلية مايضحك لم يغلط السفيه الامريكى فما تسمى حكومة وحدة وطنية فرضتها وليامز عن طريق الامم المتحدة الامريكية التى اهتارت لحنة معظمها خرفان لتختار من يناسبها ولم يكت امام مجلس التواب الا الاختيار بين سئ وسئ جدا فاختار السئ عبدالحميد الدبيبة !!!

    رد

  • امريكا شريك نفطي رئيسي لليبيا؟.. بل هي من اسكتشفته فاكتشفته فاخرجته فباعته فاشترته ؟اين الوزير من هذا كله ؟..المؤسسة تدير عمليات النفط كادارة الاركان للقوات المسلحة وماوزارة الدفاع.. النفط ..سوى مركز سياسي ليس الا وبالتالي الكلام عن السيادة يحتاج اثباتاث من الطرف المعترض فاذا استطاع سيادة الوزير ان يثبت بان بلاده ذات سيادة فمن حقه ان يعترض وحقه علينا ان نتضامن معه واذا لايوجد فعليه ان يستمر في عملية النهب اقصد عمله حتى تأتيه الاوامر ؟.

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  • يجب ان تقتنعوا أيها الليبيون انكم تعيشون في أرض محتلة دون سيادة او كرامة على الاطلاق ….. بلاد تعج بالخونة والعملاء وبائعي الذمم والأخلاق ……

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